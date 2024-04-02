Google видалить записи з особистими даними користувачів через звинувачення в незаконному стеженні через режим «інкогніто»

Компанія погодилася видалити мільярди записів з особистими даними понад 136 мільйонів користувачів у США.

Компанія Google погодилася видалити мільярди записів з особистими даними понад 136 мільйонів користувачів у США, які виходили в інтернет через браузер Chrome. Про це повідомляє Associated Press.

Компанія зробить це у рамках врегулювання судового позову: Google звинувачували у порушенні конфіденційності користувачів, бо браузер зберігав історію пошуку в анонімній вкладці через режим «інкогніто».

Згідно з мировою угодою, Google зобов'язується видалити мільярди особистих даних користувачів, що зберігаються в центрах обробки даних, покращити інформацію про конфіденційність опції «інкогніто» в Chrome та впровадити інші заходи контролю над збором особистих даних.

Однак, користувачі, які подали колективний позов, не отримають жодних відшкодувань чи інших виплат в рамках мирової угоди з компанією Google.

«Ми раді врегулювати цей позов, який ми завжди вважали безпідставним», - заявили в Google.

За словами представників компанії, від неї вимагають лише «видалити старі персональні технічні дані, які ніколи не були пов'язані з особою і ніколи не використовувалися для будь-якої форми персоналізації».

У судових документах адвокати, які представляли інтереси користувачів Chrome, описали врегулювання як велику перемогу на захист особистої приватності в епоху постійно зростаючого цифрового спостереження.

За підрахунками юристів, сума врегулювання становитиме від 4,75 до 7,8 мільярда доларів, спираючись на потенційні продажі реклами, які особиста інформація, зібрана через Chrome, могла б принести в минулому і в майбутньому без нових обмежень.

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