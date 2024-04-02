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Як просунитися в черзі на спадщину: роз’яснення Мінюсту

13:29, 2 квітня 2024
Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини.
Як просунитися в черзі на спадщину: роз’яснення Мінюсту
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснює, як просунитися в черзі на спадщину.

У спадкуванні за законом черговість визначає порядок одержання спадщини. Процес отримання майна близької людини здійснюється послідовно, відповідно до ступеня споріднення.

Цивільний кодекс України виділяє п’ять черг спадкування. Кожна з них одержує таке право у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини чи відмови від її прийняття. Проте законодавством також передбачені випадки, коли особа може оминути визначений регламент, обійти чергу та успадкувати належне їй майно.

Так, черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Такий документ не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині.

Окрім цього, особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може і за рішенням суду одержати право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування. Умови – опіка протягом тривалого часу, матеріальне забезпечення, надання іншої допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

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