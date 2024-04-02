Україна розпочала сезон закачування газу

Кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону.

Джерело фото: РБК-Україна

Група Нафтогаз розпочала сезон закачування газу у підземні сховища. За даними АТ «Укртрансгаз», впродовж опалювального сезону 2023 – 2024 років було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з них Україна використала 6,7 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні Групи Нафтогаз.

«Кінець сезону відбору та початок закачування газу в українські ПСГ знаменує собою завершення опалювального сезону», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Загалом сезон відбору газу тривав 145 днів, уточнюють у компанії.

Як ми писали, Україна поступово завершує опалювальний сезон. У столиці комунальне підприємство «Київтеплоенерго» уже завершує відключення житлових будинків від тепла. Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на сьогодні відключення вже завершено в будинках, що обслуговуються районними керуючими компаніями.

Нагадаємо, завершення опалювального сезону в столиці почали 28 березня.

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