Україна поступово завершує опалювальний сезон

У більшості областей середньодобова температура вже досягла 8°С.

У більшості областей середньодобова температура вже досягла 8°С, і на місцях почали відключати опалення. Про це повідомили на офіційній сторінці Групи Нафтогаз.

«Позаду перший опалювальний сезон, пройдений виключно на українському газі, другий – в умовах повномасштабного вторгнення», - повідомили там.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі, Ужгороді та Рівненській області назвали дати завершення опалювального сезону.

Також назвали дату завершення опалювального сезону у Миколаєві.

Крім того ми писали, що на цьому тижні Київ розпочне процес відключення від опалення будівель.

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