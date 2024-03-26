Коли у Києві завершать опалювальний сезон: відповідь Кличка

Віталій Кличко заявив, що на цьому тижні Київ розпочне процес відключення від опалення будівель.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що опалювальний сезон у столиці планують завершити 28 березня. За його словами, такі рішення було прийнято через суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.

«Тому, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель», - заявив Кличко.

Також він додав, що відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

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