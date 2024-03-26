Стало відомо, де у держслужбовців судової влади найбільші зарплати – Мінфін оприлюднив дашборд

Мінфін показав дашборд, який дозволяє бачити рівень заробітних плат у державних органах, зокрема у судах.

Зарплата у керівництва держслужби у Вищій раді правосуддя складає 144,2 тис. грн при посадовому окладі 89,6 тисяч грн. При цьому керівники структурних підрозділів у ВРП отримують більш, ніж вдвічі менше за керівника – близько 63 тисяч грн.

Середня зарплата держслужбовця у Вищій раді правосуддя складає 45,2 тис. грн на місяць при посадовому окладі в 26,4 тис. грн. У Вищому антикорупційному суді держслужбовець в середньому отримує у середньому 46 тис. грн. Нижче – у Верховному Суді та ДСА, приблизно по 40 тисяч грн при посадовому окладі в 24,5 тис. грн. Чиновники у Конституційному Суді отримують близько 35,6 тис. грн при посадовому окладі в 19,7 тис. грн.

Керівництво держслужби у органах судової влади отримує приблизно 142,1 тис. грн. Про це свідчить «дашборд», який показало Міністерство фінансів.

Втім, це «середні» дані по системі. Зазначимо, що, наприклад, керівник секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило задекларував 175,3 тисяч грн зарплати, отриманої від ВРП у грудні 2023 року. Наразі точні суми зарплат ВРП окремо не оприлюднює.

Нагадаємо, що членам ВРП у 2024 році підвищили «мінімальну» зарплату до 236 тисяч грн.

Отже, як зазначає Мінфін, з початку 2024 року в Україні змінено підходи до оплати праці в межах реформи системи оплати праці державних службовців.

На основі отриманих даних від державних органів Мінфін розробив і показав аналітичний інструмент («дашборд») щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

«Завдання Мінфіну ‒ забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету. Водночас зауважу, що ефективний державний орган ‒ це ефективний державний службовець, який має вищу освіту, володіє професійними компетентностями, має критичне мислення й аналітичні здібності. І саме тому класифікація посад посилила роль посадового окладу у запровадженій Урядом зрозумілій структурі заробітної плати, де не можна буде зловживати надбавками, які могли сягати до 700 %», ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За його словами, відтепер видатки держави на заробітну плату працівників державних органів можна відстежити за допомогою аналітичного інструменту «дашборд», який буде постійно оновлюватись щомісяця:

«Цей інструмент дозволяє побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, адже основне завдання Мінфіну ‒ забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити більш прозорою та справедливою оплату праці державних службовців, пом’якшити тенденцію плинності та відтоку держслужбовців і посилити роль держави як роботодавця».

Одночасно з цією реформою Мінфін вдосконалює програмні продукти, які використовуються у сфері публічних фінансів.

Так, за допомогою автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС «ГРК-ВЕБ») з початку цього року Мінфін отримав можливість автоматизувати процеси отримання даних від розпорядників бюджетних коштів. Зокрема, це стосується отримання даних від ГРК щодо фактичних витрат на оплату праці для ретельного та всебічного аналізу.

Ознайомитися з детальною інформацією щодо оплати праці в державних органах, місцевих держадміністраціях та органах судової влади можна на «дашборді».

Автор: Наталя Мамченко

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