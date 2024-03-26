У Дарницькому районі Києва сталася стрілянина: подробиці

Стрілянина виникла під час конфлікту чоловіків.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Дарницькому районі міста.

Як повідомила патрульна поліція Києва, заявник розповів правоохоронцям, що у нього виник конфлікт з власником гаража, який він орендує. Орендодавець спочатку погрожував заявникові фізичною розправою, а потім здійснив декілька пострілів йому в слід.

Патрульні розшукали порушника та затримали його. Зловмисник зізнався у скоєному та показав, де сховав зброю.

На місці події зараз працюють слідчі для подальшого з'ясування всіх обставин.

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