У Дарницькому районі Києва сталася стрілянина: подробиці

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив стрілянину у Дарницькому районі міста.
Як повідомила патрульна поліція Києва, заявник розповів правоохоронцям, що у нього виник конфлікт з власником гаража, який він орендує. Орендодавець спочатку погрожував заявникові фізичною розправою, а потім здійснив декілька пострілів йому в слід.
Патрульні розшукали порушника та затримали його. Зловмисник зізнався у скоєному та показав, де сховав зброю.
На місці події зараз працюють слідчі для подальшого з'ясування всіх обставин.
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