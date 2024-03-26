На Полтавщині затримали двох диверсантів під час спроби підірвати стратегічно важливий об’єкт Укрзалізниці, – СБУ

Вони намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, що сполучає центральні та східні регіони України.

У Полтавській області на гарячому затримали двох чоловіків, які намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, що сполучає центральні та східні регіони України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, підозрювані на виконання завдання фсб росії заклали вибухівку під залізничну релейну шафу ліній електропередачі біля залізничних колій в одному з міст Полтавської області.

Затримані планували підірвати саморобний вибуховий пристрій дистанційно, за допомогою пульта. Але не встигли цього зробити — їх затримали співробітники СБУ просто на місці події.

За даними слідства, у разі підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

Затримані — громадяни України з Київської та Харківської областей. У них вилучили мобільні телефони, з яких вони координували дії зі своїм російським куратором. Особу цього кадрового співробітника 5-ї служби фсб вже встановили.

Як зазначає СБУ, куратор дав завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак на об’єкти критичної інфраструктури України 21–22 березня.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Чоловіки перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

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