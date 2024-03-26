Практика судів
  1. В Україні

На Полтавщині затримали двох диверсантів під час спроби підірвати стратегічно важливий об’єкт Укрзалізниці, – СБУ

15:27, 26 березня 2024
Вони намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, що сполучає центральні та східні регіони України.
На Полтавщині затримали двох диверсантів під час спроби підірвати стратегічно важливий об’єкт Укрзалізниці, – СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Полтавській області на гарячому затримали двох чоловіків, які намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, що сполучає центральні та східні регіони України. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, підозрювані на виконання завдання фсб росії заклали вибухівку під залізничну релейну шафу ліній електропередачі біля залізничних колій в одному з міст Полтавської області.

Затримані планували підірвати саморобний вибуховий пристрій дистанційно, за допомогою пульта. Але не встигли цього зробити — їх затримали співробітники СБУ просто на місці події.

За даними слідства, у разі підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

Затримані — громадяни України з Київської та Харківської областей. У них вилучили мобільні телефони, з яких вони координували дії зі своїм російським куратором. Особу цього кадрового співробітника 5-ї служби фсб вже встановили.

Як зазначає СБУ, куратор дав завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак на об’єкти критичної інфраструктури України 21–22 березня.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Чоловіки перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки

Олександра Литвиненка звільнено з посади голови Служби зовнішньої розвідки у зв’язку з призначенням секретарем РНБО.

Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО

Президент звільнив Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

У Верховній Раді заблокували підписання закону про повторний медогляд обмежено придатних

Народні депутати пропонують скасувати голосування за закон, який передбачає повторний медогляд обмежено придатних чоловіків та виключає членів ЛКК з числа суб’єктів декларування.

Скарги на суддів, які подаються в електронному вигляді, мають бути підписані електронним цифровим підписом – ВРП

У Вищій раді правосуддя повідомили, чому залишають без розгляду та повертають скарги на суддів, які надійшли в електронному виді.

«Найближчі місяці будуть дуже непростими»: мер Києва Віталій Кличко закликав посилювати захисні споруди навколо міст

Тема укріплень Києва, Чернігова, Сум та інших регіонів, які завтра можуть зіткнутися з новою навалою ворога – сьогодні пріоритет, підкреслив Віталій Кличко.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва