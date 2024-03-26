На Чернігівщині можливе затоплення доріг – ДСНС

У ДСНС попередили про небезпеку підтоплень.

Джерело ілюстративного зображення: zaholovok.com.ua

На річках Чернігівщини утримуються високі рівні води, через що можливе затоплення доріг. П ро це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС попереджають, що 26 - 28 березня на Десні та її притоці р. Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки – жовтий).

«На Верхньому Дніпрі (в межах країни) утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу і Дніпра у Чернігівському районі (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий)», - додали в Державній службі.

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