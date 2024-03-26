На Черниговщине возможно затопление дорог – ГСЧС

В ГСЧС предупредили об опасности подтоплений.

Источник иллюстративного изображения: zaholovok.com.ua

На реках Черниговщины удерживаются высокие уровни воды, из-за чего возможно затопление дорог. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС предупреждают, что 26 - 28 марта на Десне и ее притоке р. Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах (Ц уровень опасности – желтый).

«На Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа и Днепра в Черниговском районе (II уровень опасности – оранжевый)», - добавили в Государственной службе.

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