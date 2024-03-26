Трагедия в Киевской области: на предприятии мужчине оторвало руку

На Белоцерковщине в результате производственной травмы мужчина остался без руки.

В понедельник, 25 марта, на одном из предприятий Белоцерковщины работник потерял руку во время производственного процесса. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

По словам полицейских, на пилораме во время выполнения работ со станком травмировался 59-летний мужчина. Работники скорой госпитализировали пострадавшего с травматической ампутацией верхней конечности.

На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области местный предприниматель подозревается в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель несовершеннолетней.

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