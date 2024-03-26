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Трагедія на Київщині: на підприємстві чоловіку відірвало руку

16:58, 26 березня 2024
На Білоцерківщині внаслідок виробничої травми чоловік залишився без руки.
Трагедія на Київщині: на підприємстві чоловіку відірвало руку
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У понеділок, 25 березня, на одному з підприємств Білоцерківщини працівник втратив руку під час виробничого процесу. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

За словами поліцейських, на пилорамі під час виконання робіт зі станком травмувався 59-річний чоловік. Працівники швидкої ушпиталили постраждалого з травматичною ампутацією верхньої кінцівки.

На місці працювали співробітники слідчо-оперативної групи.

Раніше ми писали, що на Житомирщині місцевий підприємець підозрюється у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель неповнолітньої.

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