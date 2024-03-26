На Полтавщине задержаны двое диверсантов при попытке взорвать стратегически важный объект Укрзализныци, – СБУ

Они пытались взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины.

В Полтавской области с поличным задержали двух мужчин, которые пытались взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, подозреваемые на выполнение задания фсб россии заложили взрывчатку под железнодорожный релейный шкаф линий электропередачи у железнодорожных путей в одном из городов Полтавской области.

Задержанные планировали взорвать самодельное взрывное устройство дистанционно с помощью пульта. Но не успели этого сделать — их задержали сотрудники СБУ прямо на месте происшествия.

По данным следствия, в случае подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ.

Задержанные – граждане Украины из Киевской и Харьковской областей. У них изъяли мобильные телефоны, с которых они координировали действия со своим русским куратором. Личность этого кадрового сотрудника 5-й службы фсб уже установили.

Как отмечает СБУ, куратор дал задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта.

Обеим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины - диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Мужчины находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

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