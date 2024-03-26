В Дарницком районе Киева произошла стрельба: подробности

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который устроил стрельбу в Дарницком районе города.
Как сообщила патрульная полиция Киева, заявитель рассказал правоохранителям, что у него возник конфликт с владельцем арендуемого гаража. Арендодатель сначала угрожал заявителю физической расправой, а затем произвел несколько выстрелов ему в след.
Патрульные разыскали нарушителя и задержали его. Злоумышленник признался в содеянном и показал, где спрятал оружие.
На месте происшествия сейчас работают следователи по дальнейшему выяснению всех обстоятельств.
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