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Стало известно, где у госслужащих судебной власти самые большие зарплаты – Минфин обнародовал дашборд

12:02, 26 марта 2024
Минфин показал дашборд, позволяющий видеть уровень заработных плат в государственных органах, в том числе в судах.
Стало известно, где у госслужащих судебной власти самые большие зарплаты – Минфин обнародовал дашборд
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Зарплата руководства госслужбы в Высшем совете правосудия составляет 144,2 тыс. грн при должностном окладе 89,6 тысяч грн. При этом руководители структурных подразделений в ВСП получают более чем вдвое меньше руководителя – около 63 тысяч грн.

Средняя зарплата госслужащего в Высшем совете правосудия составляет 45,2 тыс. грн. в месяц при должностном окладе в 26,4 тыс. грн. В Высшем антикоррупционном суде госслужащий получает в среднем 46 тыс. грн. Ниже – в Верховном Суде и ГСА, примерно по 40 тысяч грн. при должностном окладе в 24,5 тыс. грн. Чиновники в Конституционном Суде получают около 35,6 тыс. грн. при должностном окладе в 19,7 тыс. грн.

Руководство госслужбы в органах судебной власти получает около 142,1 тыс. грн. Об этом свидетельствует дашборд, который показало Министерство финансов.

Впрочем, это «средние» данные по системе. Отметим, что, например, руководитель секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило задекларировал 175,3 тысячи гривен зарплаты, полученной от ВСП в декабре 2023 года. Пока точные суммы зарплат ВСП отдельно не обнародует.

Напомним, что членам ВСП в 2024 году повысили «минимальную» зарплату до 236 тысяч грн.

Итак, как отмечает Минфин, с начала 2024 года в Украине изменены подходы к оплате труда в рамках реформы системы оплаты труда государственных служащих.

На основе полученных данных от государственных органов Минфин разработал и показал аналитический инструмент (дашборд) по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.

«Задача Минфина – обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета. В то же время замечу, что эффективный государственный орган – это эффективный государственный служащий, обладающий высшим образованием, обладающий профессиональными компетентностями, имеющий критическое мышление и аналитические способности. И именно поэтому классификация должностей усилила роль должностного оклада во введенной Правительством понятной структуре заработной платы, где нельзя будет злоупотреблять надбавками, которые могли достигать 700%», – прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.

По его словам, теперь расходы государства на заработную плату работников государственных органов можно отследить с помощью аналитического инструмента «дашборд», который будет постоянно обновляться ежемесячно:

«Этот инструмент позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей, ведь основная задача Минфина – обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета, сделать более прозрачной и справедливой оплату труда государственных служащих, смягчить тенденцию текучести и оттока госслужащих и усилить роль государства как работодателя».

Одновременно с этой реформой Минфин усовершенствует программные продукты, используемые в сфере публичных финансов.

Так с помощью автоматизированной информационной системы онлайн-взаимодействия с распорядителями средств государственного бюджета (АИС «ГРК-ВЭБ») с начала этого года Минфин получил возможность автоматизировать процессы получения данных от распорядителей бюджетных средств. В частности, это касается получения данных от ГРК по фактическим затратам на оплату труда для тщательного и всестороннего анализа.

Ознакомиться с подробной информацией по оплате труда в государственных органах, местных госадминистрациях и органах судебной власти можно на дашборде.

Автор: Наталья Мамченко

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