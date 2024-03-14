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Президент подписал закон о жилищных сертификатах, которым минимальная зарплата членам Высшего совета правосудия-судьям повышается до 236 тысяч грн

13:57, 14 марта 2024
Ранее «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия уже установили от 236 тысяч грн, но теперь ее дополнительно закрепили для судей-членов ВРП – изменениями в непрофильный закон о жилищных сертификатах.
Президент подписал закон о жилищных сертификатах, которым минимальная зарплата членам Высшего совета правосудия-судьям повышается до 236 тысяч грн
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Повышение зарплаты членам Высшего совета правосудия-судьям до минимального уровня в 236 тысяч грн закрепили дополнительным законом.

Так, 14 марта Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с запретом отчуждения объектов недвижимого имущества, приобретенных (в том числе проинвестированных/профинансированных) с использованием жилищного сертификата на приобретение объекта жилой недвижимости» (законопроект 10208).

Перед принятием во втором чтении в этот законопроект внесли поправку, которой дополнительно определили, что размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия, который является судьей, равняется сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Данную поправку добавили к законопроекту, несмотря на замечание Главного юридического управления Верховной Рады, указавшее, что включение в законопроект изменений в закон «О Высшем совете правосудия» не соответствует части первой статьи 116 Регламента Верховной Рады Украины, поскольку такие законодательные предложения не были предметом рассмотрения законопроекта в первом чтении и научной экспертизы.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 2024 года членам Высшего совета правосудия повысили зарплату. Соответствующий закон №3511-IX по усовершенствованию процедур судейской карьеры (законопроект 10140-д) вступил в силу 30 декабря 2023 года.

Так, для изменений минимально размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия устанавливался в размере должностного оклада судьи Верховного Суда. То есть минимально от 157 650 грн. Изменениями к этому прибавили коэффициент 1,5. Следовательно, минимальная сумма, которую может получить член ВСП – 236 тысяч грн.

Вместе с тем, члены ВСП, которые являются судьями, могут получать несколько меньше, что, собственно, их обеспокоило. Потому законодатели решили поправить закон и для них.

Напомним, и раньше отдельные члены ВСП получали более 236 тысяч грн.

Например, член ВСП Оксана Кваша спустя менее месяца работы в ВСП уже задекларировала 302 286 грн зарплаты, полученной в Высшем совете правосудия.

Председатель ВСП Григорий Усик 15 августа 2023 подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии - получил в ВСП зарплату в сумме 683 230 грн. Член ВСП Инна Плахтий сообщила о получении 27 августа 2023 года ею 457 363 грн зарплаты в ВРП, Ольга Попикова 15 июня 2023 получила 378 532 грн зарплаты в ВСП. Алла Котелевец в июле 2023 года задекларировала существенные изменения в имущественном состоянии – получение 440,2 тысячи грн от Высшего совета правосудия.

Подробнее о декларациях членов ВСП можно прочитать в анализе «Судебно-юридической газеты» (часть 1часть 2).

При этом значительно «разгрузит» членов ВСП создание Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия. Ведь именно дисциплинарные инспекторы будут готовить проекты решений в рамках дисциплинарного производства по отношению к судье, а не непосредственно членам ВСП.

Поэтому возникает вопрос относительно того, что стало настоятельным основанием для соответствующего повышения вознаграждения членам ВСП, ведь дисциплинарные инспекторы возьмут на себя основную нагрузку.

Автор: Наталя Мамченко 

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