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  1. Суд инфо

15 лет лишения свободы с конфискацией имущества: объявлен приговор гражданину, добровольно начавшему «службу» на оккупантов

21:14, 14 марта 2024
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего положенного имущества в пользу государства.
15 лет лишения свободы с конфискацией имущества: объявлен приговор гражданину, добровольно начавшему «службу» на оккупантов
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Ленинский районный суд г. Запорожья 11 марта объявил приговор в уголовном производстве по обвинению гражданина Украины, который добровольно начал «службу» в подчинении оккупационной администрации рф, а впоследствии - в незаконно созданном «правоохранительном органе», чем совершил уголовное правонарушение по части 1 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, а именно деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в период вооруженного конфликта).

Судебное разбирательство осуществлялось в порядке специального судебного производства при отсутствии обвиняемого.

Судом установлено, что начиная примерно с апреля 2022 года гражданин Украины Ш. перешел на сторону врага, предоставив добровольное согласие на сотрудничество с оккупационными властями рф, после чего выполнял указания и распоряжения руководителей оккупационной администрации рф, осуществлял дежурство в незаконно созданном «правоохранном органе». выполнял задачи незаконной власти по патрулированию на территории Акимовской ОТГ Мелитопольского района Запорожской области, незаконно разыскивал и доставлял в незаконно созданный «правоохранительный орган» лиц, которые не поддерживали и противились незаконной власти. В дальнейшем по собственной инициативе добровольно начал «службу» в подчинении оккупационной администрации РФ, а именно в незаконно созданном органе – так называемой «народной милиции пгт. Акимовки», а впоследствии в незаконно созданном «правоохранительном органе» так называемом «Отделе полиции № 3 (дислокации пгт. Акимовка) УВД по г. Мелитополю и Мелитопольскому району ГУВД в Запорожской области».

Вина обвиняемого Д. в совершении вышеперечисленных уголовных правонарушений была подтверждена совокупностью исследованных судом письменных доказательств, допросом свидетелей в судебном заседании.

Учитывая степень тяжести и конкретные обстоятельства совершенного уголовного правонарушения, личность обвиняемого, суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего положенного имущества в пользу государства. Также Ш. лишен специального звания «старший лейтенант полиции».

Срок отбывания наказания исчисляется с момента его фактического задержания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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