15 років позбавлення волі з конфіскацією майна: оголошено вирок громадянину, який добровільно розпочав «службу» на окупантів

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна на користь держави.

Ленінський районний суд м. Запоріжжя 11 березня оголосив вирок у кримінальному провадженні по обвинуваченню громадянина України, який добровільно розпочав «службу» в підпорядкуванні окупаційної адміністрації рф, а згодом - у незаконно створеному «правоохоронному органі», чим вчинив кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, а саме діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану).

Судовий розгляд здійснювався в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого.

Судом встановлено, що починаючи приблизно з квітня 2022 року громадянин України Ш. перейшов на бік ворога, надавши добровільну згоду на співпрацю з окупаційною владою рф, після чого виконував вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації рф, здійснював чергування у незаконно створеному «правоохоронному органі», виконував завдання незаконної влади з патрулювання на території Якимівської ОТГ Мелітопольського району Запорізької області, незаконно розшукував та доставляв до незаконно створеного «правоохоронного органу» осіб, які не підтримували та чинили спротив незаконній владі. В подальшому з власної ініціативи добровільно розпочав «службу» в підпорядкуванні окупаційної адміністрації рф, а саме у незаконно створеному органі - так званій «народній міліції смт. Якимівки», а згодом у незаконно створеному «правоохоронному органі» так званому «Отделе полиции № 3 (дислокации пгт. Акимовка) УВД по г. Мелитополю и Мелитопольскому району ГУВД в Запорожской области».

Вина обвинуваченого Д. у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень була підтверджена сукупністю досліджених судом письмових доказів, допитом свідків у судовому засіданні.

Враховуючи ступінь тяжкості та конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна на користь держави. Також Ш. позбавлено спеціального звання «старший лейтенант поліції».

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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