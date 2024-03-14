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  1. В Україні

Автомати за 46 000 гривень та відправка поштою: двом торгівцям зброєю повідомлено про підозру

18:29, 14 березня 2024
Двом чоловікам повідомлено про підозру у незаконному носінні, зберіганні та збуті зброї та боєприпасів, які вони надсилали поштою.
Автомати за 46 000 гривень та відправка поштою: двом торгівцям зброєю повідомлено про підозру
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Двом торгівцям зброєю, які продавали автомати за 46 000 гривень та відправляли їх поштою, було повідомлено про підозру. За даними Київської міської прокуратури, чоловікам висунуто обвинувачення у незаконному носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без відповідного дозволу, що було здійснене за попередньою змовою групою осіб.

37-річний та 36-річний чоловіки реалізували зброю та боєприпаси через інтернет, уникаючи прямих контактів з покупцями та використовуючи фіктивні дані для відправлення посилок. Серед зброї, яка була продана, були автомат АКМС-74, пістолет "ПМ", патрони та граната Ф-1. За такі автомати продавці отримували від 46 000 до 56 000 гривень.

Під час обшуків в квартирах підозрюваних на Львівщині та в Києві правоохоронці вилучили гранати, пістолети, автомати, гвинтівки, ножі, дубинку, понад 2 200 набоїв, мобільні телефони, банківські картки та сім карток.

Крім цього, в рамках цього кримінального провадження були виявлені інші учасники злочину, які також здійснювали збут вогнепальної зброї та комплектуючих до неї за допомогою поштового зв’язку по всій території міста Києва та України загалом. Наразі їм також готується повідомлення про підозру.

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