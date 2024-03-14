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Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних – відповіді під час прямого ефіру на Право ТВ

14 березня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції на Право ТВ з теми «Розгляд правок законопроекту про посилення мобілізації. Як зміниться право на відстрочку? Що буде з доглядальниками та утримувачами? Як приготуватися до нової моделі бронювання?».

Велика Палата Верховного Суду винесла рішення у справі судді проти ВККС, встановивши, що не є втручанням у дискреційні повноваження Комісії

Суддя звернулася із позовом до ВККС, яка відмовилася допустити її до співбесіди у межах кваліфоцінювання у зв`язку з накладенням дисциплінарного стягнення: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

Президент підписав зміни до законів про нотаріат, іпотеку та державну реєстрацію прав на нерухомість

Зокрема у новій редакції викладено правила накладення нотаріусом заборони відчуження нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості, права на які підлягають державній реєстрації, частки у праві власності на таке майно.

Інтероперабельність реєстрів та отримання даних щодо майна декларантів із-за кордону, — Артем Ситник назвав проблеми для перевірки декларацій

Відтермінування подання декларацій для певних категорій осіб під час війни не позбавляє НАЗК можливості здійснення моніторингу їх способу життя, за допомогою якого ми можемо оцінювати їх майновий стан – Артем Ситник.

Президент підписав закон про житлові сертифікати, яким мінімальна зарплата членам Вищої ради правосуддя-суддям підвищується до 236 тисяч грн

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя вже встановили від 236 тисяч грн, але тепер її додатково закріпили для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

  1. В Україні

Українці можуть запланувати судове засідання з Дії в календарі смартфона – як це зробити

20:58, 14 березня 2024
Щоб точно нічого не забути, просто із застосунку нагадування про судове засідання можна додати в календар смартфона.
Українці можуть запланувати судове засідання з Дії в календарі смартфона – як це зробити
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Українці, які отримали судове сповіщення в Дії, мають можливість додати нагадування про засідання в календар. Як зазначають у Дії, процедура займе всього 10 секунд.

Для того, щоб додати дату судового засідання до календаря необхідно:

- у мобільному застосунку Дія перейти у розділ Судові справи;

- обрати необхідну судову справу та після цього натиснути «детальніше»;

- натиснути «Призначенні засідання», а після «детальніше»;

- натиснути «Додати подію в календар».

Таким чином, час та дата судового засідання з’явиться у вашому календарі телефона та допоможе спланувати вашу зайнятість в цей день.

Нагадаємо, що громадяни тепер отримують push-сповіщення про судові засідання просто в застосунку. За кілька кліків можна дізнатися назву, адресу, номер зали, номер справи, а також суть спору.

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Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
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Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
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