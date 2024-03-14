Українці можуть запланувати судове засідання з Дії в календарі смартфона – як це зробити

Щоб точно нічого не забути, просто із застосунку нагадування про судове засідання можна додати в календар смартфона.

Українці, які отримали судове сповіщення в Дії, мають можливість додати нагадування про засідання в календар. Як зазначають у Дії, процедура займе всього 10 секунд.

Для того, щоб додати дату судового засідання до календаря необхідно:

- у мобільному застосунку Дія перейти у розділ Судові справи;

- обрати необхідну судову справу та після цього натиснути «детальніше»;

- натиснути «Призначенні засідання», а після «детальніше»;

- натиснути «Додати подію в календар».

Таким чином, час та дата судового засідання з’явиться у вашому календарі телефона та допоможе спланувати вашу зайнятість в цей день.

Нагадаємо, що громадяни тепер отримують push-сповіщення про судові засідання просто в застосунку. За кілька кліків можна дізнатися назву, адресу, номер зали, номер справи, а також суть спору.

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