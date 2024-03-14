Украинцы могут запланировать судебное заседание из Дії в календаре смартфона – как это сделать

Чтобы точно ничего не забыть, просто из приложения напоминание о заседании можно добавить в календарь смартфона.

Украинцы, получившие судебное уведомление в Дії, имеют возможность добавить напоминание о заседании в календарь. Как отмечают в Дії, процедура займет всего 10 секунд.

Для того чтобы добавить дату судебного заседания в календарь необходимо:

- в мобильном приложении Дія перейти в раздел Судебные дела;

- выбрать необходимое судебное дело и затем нажать «подробнее»;

- нажать «Назначенные заседания», а после «подробнее»;

– нажать «Добавить событие в календарь».

Таким образом, время и дата судебного заседания появится в вашем календаре и поможет спланировать вашу занятость в этот день.

Напомним, что граждане теперь получают push-уведомления о судебных заседаниях прямо в приложении. За несколько кликов можно узнать название, адрес, номер зала, номер дела, а также суть спора.

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