Автоматы за 46 000 гривен и отправка по почте: двум торговцам оружием сообщено о подозрении

Двум мужчинам сообщено о подозрении в незаконном ношении, хранении и сбыте оружия и боеприпасов, которые они отправляли по почте.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Двум торговцам оружием, которые продавали автоматы за 46 000 гривен и отправляли их по почте, было сообщено о подозрении. По данным Киевской городской прокуратуры, мужчинам предъявлено обвинение в незаконном ношении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения, что было осуществлено по предварительному сговору группой лиц.

37-летний и 36-летний мужчины реализовали оружие и боеприпасы через интернет, избегая прямых контактов с покупателями и используя фиктивные данные для отправки посылок. Среди оружия, которое было продано, были автомат АКМС-74, пистолет "ПМ", патроны и граната Ф-1. За такие автоматы продавцы получали от 46 000 до 56 000 гривен.

Во время обысков в квартирах подозреваемых на Львовщине и в Киеве правоохранители изъяли гранаты, пистолеты, автоматы, винтовки, ножи, дубинку, более 2 200 патронов, мобильные телефоны, банковские карты и сим карточки.

Кроме этого, в рамках этого уголовного производства были выявлены другие участники преступления, которые также осуществляли сбыт огнестрельного оружия и комплектующих к нему с помощью почтовой связи по всей территории города Киева и Украины в целом. Сейчас им также готовится сообщение о подозрении.2

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