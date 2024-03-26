Когда в Киеве завершат отопительный сезон: ответ Кличко

Виталий Кличко сообщил, что на этой неделе Киев начнет процесс отключения отопления зданий.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отопительный сезон в столице планируют завершить 28 марта. По его словам, такие решения были приняты из-за существенного потепления, которое прогнозируют синоптики.

«Поэтому уже с этого четверга город начнет процесс отключения от отопления зданий», - заявил Кличко.

Также он добавил, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

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