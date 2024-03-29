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У Києві син бив матір та виганяв її з квартири: що тепер йому загрожує

22:54, 29 березня 2024
Через дії сина жінка була змушена довгий час перебувати вулиці.
У Києві син бив матір та виганяв її з квартири: що тепер йому загрожує
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У Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно 31-річного чоловіка, який вчиняв психологічне, фізичне та економічне насильство відносно своєї 54-річної матері.

Як повідомила Київська міська прокуратура, син ображав матір нецензурними словами, застосовував до неї фізичне насилля, виганяв жінку з квартири, внаслідок чого вона була змушена довгий час перебувати вулиці. Син з матір’ю мешкають в однокімнатній квартирі, де жінка є єдиною власницею. Така поведінка кривдника призвела до психологічних страждань потерпілої, а також значно погіршила якість її життя.

Чоловік ніде не працює, веде асоціальний спосіб життя, власної родини не має, насилля вчиняє у стані алкогольного сп’яніння, зазначили у прокуратурі.

Зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Тепер кривднику загрожує покарання до 2 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у січні цього року було відкрито рекордну кількість нових справ про домашнє насильство.

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