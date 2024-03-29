В Киеве сын избивал мать и выгонял ее из квартиры: что теперь ему грозит

Из-за действий сына женщина была вынуждена долгое время находиться на улице.

В Киеве направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, совершавшего психологическое, физическое и экономическое насилие в отношении своей 54-летней матери.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, сын обижал мать нецензурными словами, применял к ней физическое насилие, выгонял женщину из квартиры, в результате чего она была вынуждена долгое время находиться на улице. Сын с матерью живут в однокомнатной квартире, где женщина является единственной владелицей. Такое поведение обидчика привело к психологическим страданиям потерпевшей, а также значительно ухудшило качество ее жизни.

Мужчина нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни, собственной семьи не имеет, насилие совершает в состоянии алкогольного опьянения, отмечают в прокуратуре.

Злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за домашнее насилие. Теперь обидчику грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в январе этого года было открыто рекордное количество новых дел о домашнем насилии.

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