«Поляки платят высокую цену», – Туск прокомментировал аграрную и торговую политику в отношении Украины

Туск считает, что Польша должна защищать свои интересы в контексте соглашений с Украиной.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "поляки платят высокую цену" в контексте аграрной и торговой политики в отношении Украины на фоне полномасштабного вторжения россии, сообщает Gazeta Wyborcza.

Туск подчеркнул, что он "пожалуй, самый проукраинский политик в Европе", однако, как премьер-министр Польши, ему приходится учитывать интересы своих граждан и защищать основные интересы страны.

"Поляки платят высокую цену. Никто не может конкурировать с Польшей, когда речь идет о поддержке Украины... Мы хотим помочь Украине, чем можем. Но на последнем саммите Европейского совета я утверждал, что идея свободной торговли с Украиной должна быть переработана. Я хочу честного соглашения с Украиной по этому поводу", - отметил Туск.

Премьер-министр Польши Туск считает, что следующие два года войны будут решающими и призвал срочно предоставить Украине военную помощь.

Ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль совершил визит в Варшаву для проведения межправительственных консультаций и переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В результате встречи, Украина согласилась на предложенные Еврокомиссией ограничения по нашему аграрному экспорту.

Напомним, Украина должна срочно мобилизовать больше людей в армию, пишет The Economist.

Как писала "Судебно-юридическая газета", в последнее время активно обсуждается заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду возможность обучения, когда говорил об отправке западных войск в Украину.

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