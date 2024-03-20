Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання українських військових, — очільник МЗС Кулеба

За словами міністра, війська союзників не мали б брати участь у бойових діях.

Останнім часом активно обговорюється заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправки військ НАТО до України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Еммануель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.

«Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз», - зазначив він.

Кулеба наголосив, що Україна потребує зброї та боєприпасів, але «ніколи не просила людей і бойового складу, ми пишаємося нашими солдатами».

Глава МЗС зазначив, що цілі російського диктатора в Україні залишаються незмінними - захопити всю територію країни.

«Якщо їм це вдасться, то вони будуть нападати на інші країни Європи та Центральної Азії, тому що керуються експансіоністськими цілями. Мені здається, що тепер зрозуміло, що путін хоче відновити радянський союз та російську імперію», - додав міністр.

Раніше у Білому домі відреагували на ідею Макрона щодо відправки військ НАТО до України.

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