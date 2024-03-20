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  1. В Україні

Міносвіти вирішило призупинити процес модернізації вишів на час вступної кампанії

10:23, 20 березня 2024
Міністерство вирішило не пропонувати на розгляд Кабміну зміни в мережі закладів вищої освіти, крім тих, які вже є на погодженні в центральних органах виконавчої влади.
Міносвіти вирішило призупинити процес модернізації вишів на час вступної кампанії
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Міністерство освіти і науки вирішило призупинити процес модернізації мережі закладів вищої освіти на час вступної кампанії 2024 року. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як відомо, стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест, основна сесія якого відбудеться з 14 травня до 25 червня. Потім розпочнеться активна фаза вступної кампанії. Однак і вступники, і заклади освіти вже активно готуються до вступу.

Через це Міносвіти вирішило не пропонувати на розгляд Кабінету міністрів зміни в мережі закладів вищої освіти, крім тих, які вже є на погодженні в центральних органах виконавчої влади. Це стосується обʼєднань вишів у Львові, Кривому Розі та Дніпрі.

«Впродовж наступних місяців продовжимо консультації зі стейкхолдерами, аби у підсумку розробити ефективні стратегії розвитку як окремих обʼєднаних університетів, так і мережі ЗВО загалом», — додали у міністерстві.

Модернізація мережі вишів має певні критерії, які враховуватимуть кількість населення у місті, де розташований університет, та кількість студентів у закладі освіти. Наприклад, у містах з населенням до 100 тисяч з одним закладом вищої освіти, який є містоутворюючим, виші збережуть. Водночас коли в місті з таким населенням є два виші, то їх обʼєднають. У 2024 році Міносвіти планувало провести перший етап модернізації, а саме первинне обʼєднання (укрупнення).

Як раніше ми писали, Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що передбачає модернізація мережі вишів і які має переваги.

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