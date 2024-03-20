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  1. В Украине

Минобразования решило приостановить процесс модернизации вузов во время вступительной кампании

10:23, 20 марта 2024
Министерство решило не предлагать на рассмотрение Кабмина изменения в сети заведений высшего образования, кроме уже имеющихся на согласовании в центральных органах исполнительной власти.
Минобразования решило приостановить процесс модернизации вузов во время вступительной кампании
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Министерство образования и науки решило приостановить процесс модернизации сети высшего образования на время вступительной кампании 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест, основная сессия которого состоится с 14 мая по 25 июня. Затем начнется активная фаза вступительной кампании. Однако и поступающие, и учебные заведения уже активно готовятся к поступлению.

Поэтому Минобразования решило не предлагать на рассмотрение Кабинета министров изменения в сети учреждений высшего образования, кроме тех, которые уже есть на согласовании в центральных органах исполнительной власти. Это касается объединений вузов во Львове, Кривом Роге и Днепре.

«В течение следующих месяцев продолжим консультации со стейкхолдерами, чтобы в итоге разработать эффективные стратегии развития как отдельных объединенных университетов, так и сети ЗВО в целом», - добавили в министерстве.

Модернизация сети вузов имеет определенные критерии, которые будут учитывать количество населения в городе, где расположен университет, и количество студентов в учебном заведении. Например, в городах с населением до 100 тысяч с одним учреждением высшего образования, которое является градообразующим, вузы сохранят. В то же время, когда в городе с таким населением есть два вуза, то их объединят. В 2024 году Минобразования планировало провести первый этап модернизации, а именно первоначальное объединение (укрупнение).

Как ранее мы писали, Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что предполагает модернизация сети вузов и какие имеет преимущества.

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