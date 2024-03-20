В Киеве отец зарезал, расчленил и замуровал в гараже своего сына

Отделив голову и конечности от туловища, подозреваемый замуровал их в собственном гараже.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 55-летнему киевлянину в совершении умышленного убийства.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, инцидент произошел в январе 2024 года. Во время застолья на кухне между мужчинами возник конфликт, в результате которого отец нанес смертельный удар ножом своему 30-летнему сыну.

В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, мужчина перенес тело сына в ванную, где в течение нескольких дней расчленял труп на части и выносил их из квартиры в пакетах и сумках в мусорные баки.

Злоумышленник отрезал голову и конечности от туловища и замуровал их в собственном гараже.

Мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь убийцы грозит до 15 лет лишения свободы.

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