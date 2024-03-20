Поджигали дома людей «на заказ» за 3000 долларов: ликвидирована преступная группа

Подозреваемые за деньги забрасывали дома и квартиры жертв бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая по заказу осуществляла поджоги. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Так, организаторам и участникам преступной группы сообщено о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

По данным следствия, двое граждан организовали преступную группу. К ее деятельности привлекли еще девять человек, выполнявших «грязную работу». Участники группы – жители Киевской и Житомирской.

«Услуги» поджигателей можно было заказать через Telegram-канал. После достижения договоренности с «клиентом» подозреваемые за финансовое вознаграждение забросали дома и квартиры жертв бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру. Снятое видео присылали «клиентам» для подтверждения выполнения заказа.

Стоимость такой «услуги» достигала 3000 долларов.

Правоохранители разоблачили факты повреждения имущества этой преступной группой в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.