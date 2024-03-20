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ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: що відбувається

Якщо кандидат тривалий час не працює або не може пояснити, звідки у його рідних гроші на дорогий автомобіль, то шанси стати суддею суттєво зменшуються.

Вища рада правосуддя мала звільнити Олександра Волкова у відставку з посади судді Верховного Суду, а не Верховного Суду України – КАС ВС нагадав ВРП про рішення Конституційного Суду

Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та перевезення канабісу – позиція Верховного Суду

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки

Стосовно правил відстрочки Комітетом ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок.

  1. В Україні

Палили будинки людей «на замовлення» за 3000 доларів: ліквідовано злочинну групу

10:56, 20 березня 2024
Підозрювані за гроші закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру.
Палили будинки людей «на замовлення» за 3000 доларів: ліквідовано злочинну групу
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Правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка на замовлення здійснювала підпали. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, організаторам та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, двоє громадян організували злочинну групу. До її діяльності залучили ще дев’ятьох осіб, які виконували «брудну роботу». Учасники групи – жителі Київщини та Житомирщини.

«Послуги» паліїв можна було замовити через Telegram-канал. Після досягнення домовленості з «клієнтом» підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відзняте відео надсилали «клієнтам» на підтвердження виконання замовлення.

Вартість такої «послуги» сягала 3000 доларів.

Правоохоронці викрили факти пошкодження майна цією злочинною групою в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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