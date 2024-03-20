Палили будинки людей «на замовлення» за 3000 доларів: ліквідовано злочинну групу

Підозрювані за гроші закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру.

Правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка на замовлення здійснювала підпали. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, організаторам та учасникам злочинної групи повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, двоє громадян організували злочинну групу. До її діяльності залучили ще дев’ятьох осіб, які виконували «брудну роботу». Учасники групи – жителі Київщини та Житомирщини.

«Послуги» паліїв можна було замовити через Telegram-канал. Після досягнення домовленості з «клієнтом» підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру. Відзняте відео надсилали «клієнтам» на підтвердження виконання замовлення.

Вартість такої «послуги» сягала 3000 доларів.

Правоохоронці викрили факти пошкодження майна цією злочинною групою в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.