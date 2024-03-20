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ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: що відбувається

Якщо кандидат тривалий час не працює або не може пояснити, звідки у його рідних гроші на дорогий автомобіль, то шанси стати суддею суттєво зменшуються.

Вища рада правосуддя мала звільнити Олександра Волкова у відставку з посади судді Верховного Суду, а не Верховного Суду України – КАС ВС нагадав ВРП про рішення Конституційного Суду

Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та перевезення канабісу – позиція Верховного Суду

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки

Стосовно правил відстрочки Комітетом ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок.

  1. В Україні

Ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК, подаватимуть у розшук, – нардеп

09:49, 20 березня 2024
Відповідну норму пропонують додати до нового проєкту про мобілізацію.
Ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК, подаватимуть у розшук, – нардеп
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Військовозобов’язаних чоловіків, які після вручення повістки тричі не прибудуть до ТЦК та СП, можуть оголошувати у розшук. Відповідну ідею для нового проєкту про мобілізацію розглядатимуть у Верховній Раді. Про це розповів нардеп, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Вадим Івченко в ефірі телемарафону.

«Є така ініціатива, яка стосується збільшення штрафів за неявку у ТЦК після вручення повістки. Кожен наступний штраф буде більшим за попередній, а якщо людина не прийде тричі, її можуть подати у розшук. Для цього буде необхідне рішення суду. Таку пропозицію надали в уряді, її розглянуть парламентарі правоохоронного комітету», ‒ зазначив Івченко.

Раніше ми писали, що у парламентському комітеті думають, як не позбавити осіб з інвалідністю догляду і закрити лазівку ухилянтам.

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