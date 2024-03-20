Ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з'явилися до ТЦК, подаватимуть у розшук, – нардеп

Відповідну норму пропонують додати до нового проєкту про мобілізацію.

Військовозобов’язаних чоловіків, які після вручення повістки тричі не прибудуть до ТЦК та СП, можуть оголошувати у розшук. Відповідну ідею для нового проєкту про мобілізацію розглядатимуть у Верховній Раді. Про це розповів нардеп, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Вадим Івченко в ефірі телемарафону.

«Є така ініціатива, яка стосується збільшення штрафів за неявку у ТЦК після вручення повістки. Кожен наступний штраф буде більшим за попередній, а якщо людина не прийде тричі, її можуть подати у розшук. Для цього буде необхідне рішення суду. Таку пропозицію надали в уряді, її розглянуть парламентарі правоохоронного комітету», ‒ зазначив Івченко.

Раніше ми писали, що у парламентському комітеті думають, як не позбавити осіб з інвалідністю догляду і закрити лазівку ухилянтам.

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