Уклонистов, трижды проигнорировавших повестку и не явившихся в ТЦК, будут подаваться в розыск, – нардеп

Соответствующую норму предлагают добавить в новый проект о мобилизации.

Военнообязанные мужчины, которые после вручения повестки трижды не прибудут в ТЦК и СП, могут объявлять в розыск. Соответствующую идею нового проекта о мобилизации будут рассматривать в Верховной Раде. Об этом рассказал нардеп, член Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко в эфире телемарафона.

«Есть такая инициатива, касающаяся увеличения штрафов за неявку в ТЦК после вручения повестки. Каждый следующий штраф будет больше предыдущего, а если человек не придет трижды, его могут подать в розыск. Для этого будет необходимо решение суда. Такое предложение предоставили в правительстве, его рассмотрят парламентарии правоохранительного комитета», – отметил Ивченко.

Ранее мы писали, что в парламентском комитете думают, как не лишить лиц с инвалидностью ухода и закрыть лазейку уклонистам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.