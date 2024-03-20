У Южной Америки есть военная техника, которую могут передать Украине: что известно

У девяти стран из Южной Америки есть российская военная техника.

В Южной Америке девять стран располагают российской военной техникой. Соединенные Штаты могут передать ее Украине. Об этом заявила глава Южного командования США Лора Ричардсон, передает пресс-служба Пентагона.

По ее словам, у девяти стран из Южной Америки есть российская военная техника.

США предлагают обменять это оборудование для использования в Украине и заменить его американским оборудованием, которое намного лучше, чем оборудование российского производства.

Она не назвала страны, о которых идет речь, однако в тексте упоминается Аргентина, Гайана, Венесуэла и Гаити. Также есть информация, что Уругвай, Эквадор, Куба и Никарагуа имеют в своих Вооруженных силах советскую технику.

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