Південна Америка має військову техніку, яку можуть передати Україні: що відомо

Дев'ять країн із Південної Америки мають російську військову техніку.

У Південній Америці дев’ять країн мають у своєму розпорядженні російську військову техніку. Сполучені Штати Америки можуть передати її Україні. Про це заявила глава Південного командування США Лора Річардсон, передає пресслужба Пентагону.

За її словами, дев'ять країн із Південної Америки мають російську військову техніку.

США пропонують обміняти це обладнання для використання в Україні та замінити його на американське обладнання, яке набагато краще, ніж обладнання російського виробництва.

Вона не назвала країни, про які йдеться, проте в тексті згадується Аргентина, Гаяна, Венесуела та Гаїті. Також є інформація про те, що Уругвай, Еквадор, Куба та Нікарагуа мають у своїх Збройних силах радянську техніку.

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