У Харкові п’яний водій погрожував патрульним підірвати гранату: відео

На лінію надійшов виклик про нетверезого водія BMW, автівку виявили і зупинили, втім далі він вийняв гранату та почав погрожувати.

У Харкові патрульні поліцейські виявили й зупинили нетверезого водія, який погрожував підірвати гранату. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Так, на лінію надійшов виклик про нетверезого водія BMW, автівку виявили і зупинили, втім далі він вийняв гранату та почав погрожувати.

«Миттєва ескалація, нетверезий водій із гранатою в руці, крики: «Отойдите я взорву!» та миттєва реакція: гранату відібрали, не дали привести в дію спусковий важіль», — зазначив Білошицький.

Затриманого передали відповідним службам і з ним будуть проводитись подальші процесуальні дії.

«Проте, таких ситуацій багато. Війна накладає свій слід скрізь і в усьому. Проста зупинка авто може закінчитись трагічно будь-якої миті. Змінюються підходи і практики поліцейської діяльності, як і ризики, які і раніше були досить високими», — додав він.

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