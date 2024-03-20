В Харькове пьяный водитель угрожал патрульным взорвать гранату: видео

На линию поступил вызов о нетрезвом водителе BMW, автомобиль обнаружили и остановили, впрочем дальше он вынул гранату и начал угрожать.

В Харькове патрульные полицейские обнаружили и остановили нетрезвого водителя, который угрожал взорвать гранату. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Так, на линию поступил вызов о нетрезвом водителе BMW, автомобиль обнаружили и остановили, впрочем, дальше он вынул гранату и начал угрожать.

«Мгновенная эскалация, нетрезвый водитель с гранатой в руке, крики: «Отойдите я взорву!» и мгновенная реакция: гранату отобрали, не дали привести в действие спусковой рычаг», - отметил Белошицкий.

Задержанный передан соответствующим службам и с ним будут проводиться дальнейшие процессуальные действия.

«Однако таких ситуаций много. Война накладывает свой след везде и во всем. Простая остановка авто может закончиться трагически в любой момент. Меняются подходы и практики полицейской деятельности, как и риски, которые и раньше были достаточно высокими», - добавил он.

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