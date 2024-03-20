Евросоюз должен перейти на «военные рельсы», — председатель Евросовета Шарль Мишель

По его словам, Европа сейчас стоит перед переломным моментом.

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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит глав государств ЕС, запланированный на 21-22 марта, должен сосредоточиться на решениях по экономическому превращению ЕС в военную сферу, увеличению оборонных бюджетов стран союза и быстрой поставке боеприпасов в Украину.

В своем обращении к членам Европейского совета он призвал Евросоюз переходить на режим военной экономики из-за угрозы со стороны рф.

«В настоящее время Европа стоит перед переломным моментом. Это идеальное время для реального изменения подхода к нашей безопасности и обороне. Десятилетиями Европа не вкладывала достаточно средств в свою безопасность и оборону. Сейчас, когда мы сталкиваемся с самой большой угрозой со времен Второй мировой войны, пришло время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и перевести экономику ЕС на военные рельсы, - подчеркнул Мишель.

По его словам, это означает тратить больше и совместно покупать больше, следовательно, эффективнее помочь оборонной промышленности получить доступ к частным и государственным средствам, уменьшить регуляторное бремя и барьеры.

«Формирование этого стратегического мышления по безопасности требует сильного лидерства и четкого понимания срочности угроз, с которыми мы сталкиваемся. Я ожидаю, что наш Европейский Совет выполнит это», – отметил Мишель.

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