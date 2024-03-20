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ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей в предоставлении рекомендаций: что происходит

Если кандидат долго не работает или не может объяснить, откуда у его родных деньги на дорогой автомобиль, то шансы стать судьей существенно снижаются.

Высший совет правосудия должен был уволить Александра Волкова в отставку с должности судьи Верховного Суда, а не Верховного Суда Украины – КАС ВС напомнил ВСП о решении Конституционного Суда

Кассационный административный суд ВС удовлетворил иск Александра Волкова к Высшему совету правосудия, в котором он указал, что подавал заявление об увольнении в отставку с должности судьи Верховного Суда, однако ВСП необоснованно принял решение об увольнении его с должности судьи Верховного Суда Украины.

Верховный Суд объяснил, в каких случаях имеет место состав преступления по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей врачом

В случае, когда тяжелые последствия для больного не связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением медицинским работником своих профессиональных обязанностей, а наступили в результате других обстоятельств, ответственность по ст. 140 УК исключается.

Освобождение от уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и перевозку каннабиса – позиция Верховного Суда

Основанием для освобождения от уголовной ответственности в таком случае является добровольное обращение в лечебное учреждение больного наркоманией и начатое им лечение от наркомании.

Комитет по нацбезопасности рассмотрел уже треть поправок к законопроекту о мобилизации и остановился на вопросе отсрочки

Относительно правил отсрочки Комитетом принято решение о подготовке общих комитетских правок.

  1. В мире

Евросоюз должен перейти на «военные рельсы», — председатель Евросовета Шарль Мишель

08:36, 20 марта 2024
По его словам, Европа сейчас стоит перед переломным моментом.
Евросоюз должен перейти на «военные рельсы», — председатель Евросовета Шарль Мишель
Фото: Getty Images
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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит глав государств ЕС, запланированный на 21-22 марта, должен сосредоточиться на решениях по экономическому превращению ЕС в военную сферу, увеличению оборонных бюджетов стран союза и быстрой поставке боеприпасов в Украину.

В своем обращении к членам Европейского совета он призвал Евросоюз переходить на режим военной экономики из-за угрозы со стороны рф.

«В настоящее время Европа стоит перед переломным моментом. Это идеальное время для реального изменения подхода к нашей безопасности и обороне. Десятилетиями Европа не вкладывала достаточно средств в свою безопасность и оборону. Сейчас, когда мы сталкиваемся с самой большой угрозой со времен Второй мировой войны, пришло время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и перевести экономику ЕС на военные рельсы, - подчеркнул Мишель.

По его словам, это означает тратить больше и совместно покупать больше, следовательно, эффективнее помочь оборонной промышленности получить доступ к частным и государственным средствам, уменьшить регуляторное бремя и барьеры.

«Формирование этого стратегического мышления по безопасности требует сильного лидерства и четкого понимания срочности угроз, с которыми мы сталкиваемся. Я ожидаю, что наш Европейский Совет выполнит это», – отметил Мишель.

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