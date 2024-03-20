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ВККС продовжує відмовляти кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: що відбувається

Якщо кандидат тривалий час не працює або не може пояснити, звідки у його рідних гроші на дорогий автомобіль, то шанси стати суддею суттєво зменшуються.

Вища рада правосуддя мала звільнити Олександра Волкова у відставку з посади судді Верховного Суду, а не Верховного Суду України – КАС ВС нагадав ВРП про рішення Конституційного Суду

Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

Верховний Суд пояснив, в яких випадках має місце склад злочину щодо неналежного виконання професійних обов’язків лікарем

У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

Звільнення від кримінальної відповідальності за незаконне придбання, зберігання та перевезення канабісу – позиція Верховного Суду

Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки

Стосовно правил відстрочки Комітетом ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок.

  1. У світі

Євросоюз має перейти на «воєнні рейки», — голова Євроради Шарль Мішель

08:36, 20 березня 2024
За його словами, Європа зараз стоїть перед переломним моментом.
Євросоюз має перейти на «воєнні рейки», — голова Євроради Шарль Мішель
Фото: Getty Images
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Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що саміт очільник держав ЄС, запланований на 21-22 березня, має зосередитися на рішеннях щодо економічного перетворення ЄС на воєнну сферу, збільшенні оборонних бюджетів країн союзу та швидкому постачанні боєприпасів в Україну.

У своєму зверненні до членів Європейської ради він закликав Євросоюз переходити на режим воєнної економіки через загрозу з боку рф.

«Нині Європа стоїть перед переломним моментом. Це ідеальний час для реальної зміни підходу до нашої безпеки та оборони. Десятиліттями Європа не вкладала достатньо коштів у свою безпеку й оборону. Зараз, коли ми стикаємося з найбільшою загрозою з часів Другої світової війни, прийшов час прийняти радикальні й конкретні кроки, щоб бути готовими до оборони та перевести економіку ЄС на «воєнні рейки», - підкреслив Мішель.

За його словами, це означає витрачати більше та спільно купувати більше, отже, ефективніше, допомогти оборонній промисловості отримати доступ до приватних і державних коштів, зменшити регуляторний тягар і бар’єри.

«Формування цього стратегічного мислення щодо безпеки вимагає сильного лідерства та чіткого розуміння терміновості загроз, з якими ми стикаємося. Я очікую, що наша Європейська Рада виконає це», - зазначив Мішель.

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