Євросоюз має перейти на «воєнні рейки», — голова Євроради Шарль Мішель

За його словами, Європа зараз стоїть перед переломним моментом.

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Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що саміт очільник держав ЄС, запланований на 21-22 березня, має зосередитися на рішеннях щодо економічного перетворення ЄС на воєнну сферу, збільшенні оборонних бюджетів країн союзу та швидкому постачанні боєприпасів в Україну.

У своєму зверненні до членів Європейської ради він закликав Євросоюз переходити на режим воєнної економіки через загрозу з боку рф.

«Нині Європа стоїть перед переломним моментом. Це ідеальний час для реальної зміни підходу до нашої безпеки та оборони. Десятиліттями Європа не вкладала достатньо коштів у свою безпеку й оборону. Зараз, коли ми стикаємося з найбільшою загрозою з часів Другої світової війни, прийшов час прийняти радикальні й конкретні кроки, щоб бути готовими до оборони та перевести економіку ЄС на «воєнні рейки», - підкреслив Мішель.

За його словами, це означає витрачати більше та спільно купувати більше, отже, ефективніше, допомогти оборонній промисловості отримати доступ до приватних і державних коштів, зменшити регуляторний тягар і бар’єри.

«Формування цього стратегічного мислення щодо безпеки вимагає сильного лідерства та чіткого розуміння терміновості загроз, з якими ми стикаємося. Я очікую, що наша Європейська Рада виконає це», - зазначив Мішель.

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