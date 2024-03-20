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Касаційний адміністративний суд ВС задовольнив позов Олександра Волкова до Вищої ради правосуддя, в якому він вказав, що подавав заяву про звільнення у відставку з посади судді Верховного Суду, проте ВРП необґрунтовано прийняла рішення про звільнення його з посади судді Верховного Суду України.

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У разі, коли тяжкі наслідки для хворого не пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням медичним працівником своїх професійних обов’язків, а настали внаслідок інших обставин, відповідальність за ст. 140 КК виключається.

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Підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у такому випадку є добровільне звернення до лікувального закладу особи, яка хворіє на наркоманію, та розпочате нею лікування від наркоманії.

Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки

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  1. У світі

У Євросоюзі попередньо продовжили безмитний експорт української сільгосппродукції

08:10, 20 березня 2024
Тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої російської агресії.
У Євросоюзі попередньо продовжили безмитний експорт української сільгосппродукції
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Європарламент і Європейська Рада 19 березня досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України на фоні агресивної війни рф. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої російської агресії.

Єврокомісія може вжити будь-яких швидких заходів, які вважатиме за потрібне, якщо виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

Постанова також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Євродепутати домоглися розширення цього переліку вівсом, кукурудзою, крупами та медом. Вони також домоглися твердих зобов’язань від Комісії вжити заходів, якщо відбудеться сплеск українського імпорту пшениці.

Базовим періодом для запуску екстреного гальмування будуть 2022 і 2023 роки, тобто якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги цих двох років, тарифи будуть знову введені. Учасники переговорів від ЄП також запевнили, що Комісія діятиме швидше – протягом 14 днів замість 21 дня – якщо буде досягнуто пускових рівнів автоматичних гарантій.

«Сьогоднішня угода зміцнює незмінне зобов’язання ЄС підтримувати Україну перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії до перемоги України. Атака Росії на Україну та її виробництво продуктів харчування також впливає на фермерів ЄС. Парламент почув їхнє занепокоєння та посилив захисні заходи, які мають послабити тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть схвильовані раптовим сплеском українського імпорту», — сказала євродепутатка від ЄНП з Латвії Сандра Калніете.

Європарламент та Єврорада тепер повинні дати остаточне зелене світло тимчасовій угоді. Термін чинності призупинення закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення цієї дати.

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