У парламентському комітеті думають, як не позбавити осіб з інвалідністю догляду і закрити лазівку ухилянтам

Депутати перекриют лазівку, коли доглядачами людини оформляють відразу кількох осіб.

Джерело фото: rada.gov.ua

У Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в межах роботи над законопроєктом про мобілізацію шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом. При цьому, як заявив народний депутат та заступник Голови профільного Комітету, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, має бути перекрита лазівка для ухилянтів, коли доглядачами людини оформляють відразу кількох осіб.

«Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач», – зазначив парламентарій.

За його словами, Комітет поставив перед собою чітку мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Як тільки законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної Ради, додав Єгор Чернєв.

Раніше Давид Арахамія пояснив, що буде у законопроєкті про мобілізацію щодо доглядачів за людьми з інвалідністю.

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