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  1. В Україні

$5000 за посвідчення, яке здатне «відмазати» від мобілізації: повідомлено про підозру представнику громадської спілки

11:20, 18 березня 2024
Представника громадської спілки звинуватили у вимаганні хабара за посвідчення радника командира батальйону ЗСУ.
$5000 за посвідчення, яке здатне «відмазати» від мобілізації: повідомлено про підозру представнику громадської спілки
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Представнику громадської спілки «Всеукраїнське козацтво єднальне» повідомили про підозру у вимаганні та одержанні хабара у розмірі 5000 доларів США за незаконне видачу посвідчення, яке, як стверджував зловмисник, мало допомогти уникнути мобілізації.

За даними Київської міської прокуратури, фігурант обіцяв включити киянина до складу організації та видати посвідчення радника командира батальйону ЗСУ за вказану суму.

Посвідчення мало надавати його власнику імунітет від мобілізації, але фактично не мало жодного стосунку до Збройних Сил України.

Представника громадської спілки затримали при отриманні другої частини хабара в розмірі 2500 доларів США.

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