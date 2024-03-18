$5000 за удостоверение, которое способно "отмазать" от мобилизации: сообщено о подозрении представителю общественного союза

Представителя общественного союза обвинили в вымогательстве взятки за удостоверение советника командира батальона ВСУ.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Представителю общественного союза "Всеукраинское казачество единое" сообщили о подозрении в вымогательстве и получении взятки в размере 5000 долларов США за незаконную выдачу удостоверения, которое, как утверждал злоумышленник, должно было помочь избежать мобилизации.

По данным Киевской городской прокуратуры, фигурант обещал включить киевлянина в состав организации и выдать удостоверение советника командира батальона ВСУ за указанную сумму.

Удостоверение должно было предоставлять его владельцу иммунитет от мобилизации, но фактически не имело никакого отношения к Вооруженным Силам Украины.

Представителя общественного союза задержали при получении второй части взятки в размере 2500 долларов США.

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