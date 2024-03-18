В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе

Она будет размещать до 10 тысяч солдат НАТО и их семей.

Источник фото: скриншот из видео Euronews

В Румынии начали строить крупнейшую в Европе базу НАТО, на территории которой смогут разместить до 10 000 военнослужащих.

Как сообщает «Euronews», она будет размером с небольшой город и разместится на площади почти три тысячи гектаров и сможет постоянно принимать до 10 тысяч солдат НАТО и их семьи.

Предварительная стоимость строительства базы оценивается в 2,5 млрд евро.

База будет оборудована взлетно-посадочными полосами, ангарами для самолетов, объектами для хранения и размещения вооружения, а также будут иметь школы, детские сады, магазины и даже больницу.

В СМИ отмечают, что после завершения строительства эта база станет самой большой в Европе и превзойдет Rammstein в Германии.

Напомним, что президент Румынии официально объявил об участии в выборах генсека НАТО.

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