Специалисты сферы соцзащиты смогут приобщиться к кадровому резерву для работы на ДОТ

Правительство приняло постановление о формировании кадрового резерва работников соцзащиты для работы на деоккупированных территориях.

Источник фото: Униан

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров принял постановление «Об утверждении Порядка формирования кадрового резерва работников сферы социальной защиты населения для работы на деоккупированных территориях Украины». Она утверждает механизм создания соответствующего резерва.

Как сообщили в Минреинтеграции, решение было принято в ходе заседания Правительства 15 марта.

В ведомстве объясняют, что это позволит обеспечить структурные подразделения и учреждения социальной защиты населения, которые создано на ДОТ или которые возобновили работу на таких территориях, квалифицированным персоналом. Что в свою очередь будет способствовать предоставлению социальных услуг и обеспечению функционирования системы социальной защиты населения на таких территориях.

Резерв будет формироваться в электронном виде путем внесения информации о специалистах в автоматизированную информационную систему «Кадровый резерв специалистов сферы социальной защиты населения для работы на деоккупированных территориях Украины».

Прогнозируется, что такие изменения положительно повлияют на:

– равномерное распределение нагрузки на специалистов сферы социальной защиты населения;

– качество и доступность услуг для граждан в этой сфере.

Также мы писали о том, что Кабмин увеличил денежные выплаты детям погибших добровольцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.