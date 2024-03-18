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Специалисты сферы соцзащиты смогут приобщиться к кадровому резерву для работы на ДОТ

10:45, 18 марта 2024
Правительство приняло постановление о формировании кадрового резерва работников соцзащиты для работы на деоккупированных территориях.
Специалисты сферы соцзащиты смогут приобщиться к кадровому резерву для работы на ДОТ
Источник фото: Униан
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Кабинет Министров принял постановление «Об утверждении Порядка формирования кадрового резерва работников сферы социальной защиты населения для работы на деоккупированных территориях Украины». Она утверждает механизм создания соответствующего резерва.

Как сообщили в Минреинтеграции, решение было принято в ходе заседания Правительства 15 марта.

В ведомстве объясняют, что это позволит обеспечить структурные подразделения и учреждения социальной защиты населения, которые создано на ДОТ или которые возобновили работу на таких территориях, квалифицированным персоналом. Что в свою очередь будет способствовать предоставлению социальных услуг и обеспечению функционирования системы социальной защиты населения на таких территориях.

Резерв будет формироваться в электронном виде путем внесения информации о специалистах в автоматизированную информационную систему «Кадровый резерв специалистов сферы социальной защиты населения для работы на деоккупированных территориях Украины».

Прогнозируется, что такие изменения положительно повлияют на:

– равномерное распределение нагрузки на специалистов сферы социальной защиты населения;

– качество и доступность услуг для граждан в этой сфере.

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