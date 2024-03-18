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Верховной Раде предлагают ввести льготный ввоз авто для лиц, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

У кандидатов, получивших по две рекомендации для назначения на должности судей, возникли проблемы: позиция Совета правосудия

Высший совет правосудия посоветовал кандидатам отказаться от одной из рекомендаций.

Вместо фискально ориентированного контролера – доброжелательный account manager: стало известно, как попасть в «клуб белого бизнеса»

В «клуб белого бизнеса» будут ежеквартально включаться юридические лица и ФЛП, которые будут отвечать ряду требований и критериев, в частности, к уровню уплаты налогов и уровню начисления заработной платы: опубликован законопроект.

Из-за закона о мобилизации аппараты судов могут потерять до 50% сотрудников – Совет правосудия

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  1. Общество

18 марта: что сегодня отмечают в Украине и мире

09:34, 18 марта 2024
Всемирный день переработки отмечается 18 марта.
18 марта: что сегодня отмечают в Украине и мире
Источник фото: Jilbert Ebrahimi / Unsplash
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18 марта в Украине и мире отмечают Всемирный день переработки.

Разнообразные упаковки, использованная бумага, пластик, стекло и другие материалы – если все это подвергать вторичной переработке, можно сохранить большую часть природных ресурсов для последующих поколений. Чтобы подчеркнуть важность этой проблемы, выработать общие международные стандарты переработки, обеспечить будущее нашей планеты, Бюро международной переработки учредило Всемирный день переработки, который ежегодно отмечается 18 марта.

Как пишет DAYTODAY, так, например, новая система сбора и переработки бытовых отходов – Blue box (Синий ящик) появилась в Канаде в 1983 году. Эта система до сих пор с успехом используется во многих странах.

В Швейцарии в 1991 году в первый раз занялись переработкой электроники. Начали со старых холодильников, а затем технологии охватили всю электронную продукцию.

В 2003 году Евросоюз принял Директиву об отходах электрического и электронного оборудования.

Американская компьютерная компания Dell в 2006 году стала первой, которая обеспечила бесплатную переработку продукции. То же самое внедрили и компании Apple и Sony.

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