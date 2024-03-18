18 марта: что сегодня отмечают в Украине и мире

Всемирный день переработки отмечается 18 марта.

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18 марта в Украине и мире отмечают Всемирный день переработки.

Разнообразные упаковки, использованная бумага, пластик, стекло и другие материалы – если все это подвергать вторичной переработке, можно сохранить большую часть природных ресурсов для последующих поколений. Чтобы подчеркнуть важность этой проблемы, выработать общие международные стандарты переработки, обеспечить будущее нашей планеты, Бюро международной переработки учредило Всемирный день переработки, который ежегодно отмечается 18 марта.

Как пишет DAYTODAY, так, например, новая система сбора и переработки бытовых отходов – Blue box (Синий ящик) появилась в Канаде в 1983 году. Эта система до сих пор с успехом используется во многих странах.

В Швейцарии в 1991 году в первый раз занялись переработкой электроники. Начали со старых холодильников, а затем технологии охватили всю электронную продукцию.

В 2003 году Евросоюз принял Директиву об отходах электрического и электронного оборудования.

Американская компьютерная компания Dell в 2006 году стала первой, которая обеспечила бесплатную переработку продукции. То же самое внедрили и компании Apple и Sony.

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