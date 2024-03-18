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  1. В Украине

С 18 марта УЗ продает билеты на поезда Украина — Австрия онлайн

11:38, 18 марта 2024
С сегодняшнего дня купить билеты на поезд Украина — Австрия можно онлайн в приложении «Укрзализныци».
С 18 марта УЗ продает билеты на поезда Украина — Австрия онлайн
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Укрзализныця с 18 марта начинает продажу билетов онлайн на поезда, следующие из Украины в Австрию.

Речь идет о поездах:

Киев — Вена: теперь билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Дію.Підпис.

Чоп — Вена: онлайн в мобильном приложении Укрзализныци и в международных билетных кассах вокзалов.

Также, как отмечают в УЗ, на следующем этапе станут доступными онлайн билеты на сообщение Украина — Венгрия на поезда, следующие по территории Венгрии транзитом в Австрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена. Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Как мы писали, Укрзализныця обновила постель в поездах – как выглядит.

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