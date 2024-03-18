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Уряд затвердив План для Ukraine Facility: коли буде опубліковано план реформ, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і текст кредитної угоди

Мінекономіки на запит «Судово-юридичної газети» щодо текстів Меморандуму, Кредитної угоди та проекту Плану для Ukraine Facility, пояснило, коли вони будуть опубліковані.

Депутати пропонують заборонити усиновлення особами, що ставлять під загрозу право України на незалежність

Як вказують депутати, необхідно унеможливити передачу дітей на виховання особам, притягнутим до відповідальності за колабораційну діяльність, та особам, що підривають національну безпеку України.

Через закон про мобілізацію апарати судів можуть втратити до 50% працівників – ВРП

У ВРП вважають, що відсутність бронювання для працівників апаратів судів призведе до погіршення якості роботи судів.

Народні депутати пропонують ввести пільги на ввезення автомобілів в Україну для військовослужбовців, що проходили службу після 24 лютого 2022 року

Верховній Раді пропонують ввести пільгове ввезення авто для осіб, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.

У кандидатів, які отримали по дві рекомендації для призначення на посади суддів виникли проблеми: позиція ВРП

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  1. В Україні

З 18 березня УЗ продає квитки на поїзди Україна — Австрія онлайн

11:38, 18 березня 2024
Відсьогодні купити квитки на поїзд Україна — Австрія можна онлайн у застосунку «Укрзалізниці».
З 18 березня УЗ продає квитки на поїзди Україна — Австрія онлайн
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Укрзалізниця з 18 березня розпочинає продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують з України у Австрію.

Мова йде про потяги:

Київ — Відень: відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

Чоп — Відень: онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

Також, як зазначають в УЗ, на наступному етапі стануть доступними онлайн квитки на сполучення Україна — Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом у Австрію, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень. Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Як ми писали, Укрзалізниця оновила постіль у потягах – як виглядає.

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