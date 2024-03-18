З 18 березня УЗ продає квитки на поїзди Україна — Австрія онлайн

Відсьогодні купити квитки на поїзд Україна — Австрія можна онлайн у застосунку «Укрзалізниці».

Укрзалізниця з 18 березня розпочинає продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують з України у Австрію.

Мова йде про потяги:

Київ — Відень: відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

Чоп — Відень: онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

Також, як зазначають в УЗ, на наступному етапі стануть доступними онлайн квитки на сполучення Україна — Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом у Австрію, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень. Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

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