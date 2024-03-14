Укрзалізниця оновила постіль у потягах – як виглядає

В УЗ наголосили, що процес заміни старої на нову постіль триває.

Джерело фото: sud.ua

Укрзалізниця розпочала процес заміни постелі у потягах далекого сполучення. У компанії наголошують, що набори оновлять у всіх типах вагонів та на всіх маршрутах.

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

«Нехай ваш сон у вагонах Укрзалізниці буде найсолодшим, а комфорт – найвищим з новою постільною білизною», - написали в УЗ і поділились відео, на якому показали нову постіль.

У компанії зазначили, що екіпірують пасажирські вагони далекого сполучення новою постільною білизною, щоб пасажири прибували вранці сповнені енергії, сил та гарних вражень від поїздки.

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